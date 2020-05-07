В рамках проектов по благоустройству городского пространства в Саратове осуществляется формирование новых зеленых зон. Так параллельно с работами по реконструкции дорог и тротуаров проходят мероприятия по созданию вдоль ремонтируемых участков газонов, производится высадка саженцев и кустарников. Физиологически устаревшие деревья удаляются.

— На сегодняшний день в Саратове полным ходом идут работы по ремонту тротуаров и проезжей части в рамках различных проектов. В связи с этим на некоторых улицах, особенно в центре города, рабочим приходится удалять зеленые насаждения. В большинстве случаев это старые деревья, которые, по оценкам специалистов были посажены еще в послевоенное время и сегодня им насчитывается около 60 лет. Уже неоднократно говорилось о том, что такие насаждения несут угрозу жизни и имуществу саратовцев. И прецеденты, к сожалению случались. Горожане сами обращаются в администрацию города с просьбой спилить устаревшие деревья, особенно во дворах старого жилого фонда. Буквально сегодня вместе с главой города Михаилом Исаевым инспектировал ход ремонта тротуаров на улице 53-й Стрелковой дивизии. К нам обратился мужчина и от лица всех жильцов попросил произвести опиловку деревьев возле многоквартирного дома. Деревья старые, с сухими ветвями. Реально, жители боятся, что из-за сильного ветра могут пострадать от падения веток.

Бесспорно, в городе необходима замена старого зеленого фонда. И это постепенно осуществляется. В прошлом году было высажено 500 молодых саженцев. В этом году в планах у администрации Саратова закупка тысячи крупномерных деревьев,

— рассказал депутат Саратовской городской думы Дмитрий Кудинов.

Горожане поддерживают инициативу администрации Саратова по замене устаревших деревьев. По словам жительницы Октябрьского района Веры Мороз старые деревья в их дворе не один год держали жильцов в напряжении.

— Каждый год боялись, что они упадут и нанесут повреждения машинам и людям. Мы даже на этих гнилых деревьях писали записки, чтобы не ставили рядом свои транспортные средства. Я и мои соседи очень благодарны районной администрации за то, что откликнулись на нашу просьбу и спилили их. На одном из деревьев спилили сухие ветки, которые стучали по балкону и пугали 90-летнюю бабушку, — говорит саратовчанка.

Опиловку и снос старых насаждений производят и рядом с учебными учреждениями.

— В районе 93 школы убрали старые деревья. Их еще сажал мой дедушка, который работал на заводе «Контакт». Эти деревья там стояли с 60-х годов. Мы совместно со школой неоднократно просили о том, чтобы их спилили. Боялись, что упадут на детей, да и элементарно ходить было уже не возможно, — рассказала житель Кировского района Наталья Петрова.