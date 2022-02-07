В ходе проведения следственным органом мониторинга СМИ на сайте одного из интернет-изданий выявлена публикация, в которой сообщается о нападении стаи бродячих собак на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В публикации сообщается, что на улице Южно-Зеленой Саратова, в районе МОУ «СОШ № 84», стая бродячих собак напала на 13-летнюю девочку и покусала ее. Ребенок попал в больницу.

Следователями выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение. Напомним, в Саратове в последние недели участились жалобы на нападения бродячих собак, особенно в Ленинском и Заводском районах.