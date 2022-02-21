Учащиеся Поволжского института РАНХиГС и педагоги вуза переведены на дистанционный формат обучения.

Причиной вынужденной меры стало повышение уровня заболеваемости в учебном заведении вирусными инфекциями.

В настоящее время образовательный процесс организован в дистанционном формате на электронных площадках.

В таком режиме он продлится до 28 февраля «в целях реализации дополнительных мер по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом«. Об этом говорится в распоряжении руководства РАНХиГС.