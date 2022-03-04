На сайте Change.org появилась петиция от студентов саратовской консерватории, обращенная к министру культуры Саратовской области. В ней требуют отменить концерт Сергея Лазарева, который должен состоятся 7 марта.

—Нас, как представителей культуры, очень волнует тот факт, что ЕС и США ущемляют права российских музыкантов мирового уровня: отстраняют от должностей, отменяют концерты и подвергают травле.

А также нас волнует то, некоторые представители шоу-бизнеса стали высказывать непатриотичные комментарии, которые пагубно влияют на состояние нашего общества, —говорится в петиции.

Ее подписали уже более 50 человек.