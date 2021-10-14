Суд вынес приговор 32-летнему жителю Саратова. Он признан виновным в совершении четырех эпизодов сексуального насилия в отношении малолетней потерпевшей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления.

Семейная пара, а также дочка женщины от первого брака проживали в одном из городов Владимирской области. В 2011 году отчим совершил в отношении 5-летней падчерицы насильственные действия сексуального характера.

Впоследствии семья переехала в Саратовскую область. Там, в период с лета 2012 года по июль 2020 года мужчина насиловал девочку. Первоначально она не решилась никому рассказать. Позднее, находясь вместе с мамой в гостях у бабушки, она рассказала обо всем произошедшем. Женщины сразу же сообщили о случившемся в полицию.

Подсудимый не признал свою вину, однако следователи собрали исчерпывающие доказательства. Приговором суда ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.