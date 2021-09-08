Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора пятерым жителям Саратова, обвиняемым в разбое. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления.

36-летней мужчина признан виновным в совершении разбоя с группой лиц и покушении на кражу. 36 и 38-летние подсудимые признаны виновными в разбое, угрозах и незаконном проникновении в чужой дом. 28 и 40-летние мужчины также попали на скамью за кражу.

2 октября 2010 года трое молодых людей, надев на головы шапки с прорезями для глаз, проникли в жилой дом на территории Кировского района. Угрожая травматическим пистолетом, они связали хозяев скотчем, после чего украли ювелирные украшения, ценные вещи и деньги на общую сумму 152 тысячи рублей.

24 декабря 2010 года они дождались выхода из квартиры 16-летней школьницы, после чего, угрожая ей травматическим пистолетом, вошли в квартиру дома в Заводском районе. Они связали девушку и ее родителей и похитили имущество хозяев на сумму более 570 тысячи рублей.

Следственное управление сообщает, что у преступников были и другие эпизоды грабежа, во время одного из них они и были взяты с поличным.

Суд назначил 40-летнему подсудимому наказание в виде исправительных работ сроком восемь месяцев, 38-летнему – наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, 36-летнему – в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, 36-летнему – в виде восьми лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, 28-летнему — в виде года и трех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.