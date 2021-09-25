В областном центре в субботу 25 сентября пасмурная погода. 

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, в течение дня в Саратове облачность переменная, с прояснениями. Температура максимум +14 градусов.

Ветер слабый, 2-7 м/с. Осадков не ожидается. 

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