Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове сухо и пасмурно РубрикиНовости Саратова В Саратове сухо и пасмурно По Новости Саратова - 25.09.2021 107 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В областном центре в субботу 25 сентября пасмурная погода. Как сообщили в региональном Гидрометцентре, в течение дня в Саратове облачность переменная, с прояснениями. Температура максимум +14 градусов. Ветер слабый, 2-7 м/с. Осадков не ожидается. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Автоледи под Саратовом кувырком слетела в кювет Валерий Радаев сделал заявление в связи с тяжёлой ситуацией в регионе по ковиду Роман Бусаргин: 131 саратовское предприятие выплачивает зарплату ниже МРОТ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Автоледи под Саратовом кувырком слетела в кювет Новости Саратова - 25.09.2021 0 Инцидент был зарегистрирован ГИБДД 24 сентября в Самойловском районе. Как сообщили в областной ГИБДД, находившаяся за рулём автомобиля "Lada Granta" 22-летняя девушка не справилась с... Валерий Радаев сделал заявление в связи с тяжёлой ситуацией в регионе... 25.09.2021 Роман Бусаргин: 131 саратовское предприятие выплачивает зарплату ниже МРОТ 25.09.2021 «ГАЗель» в Саратове разбилась о дерево 25.09.2021 В Саратовской области продолжается быстрый рост числа заражений ковидом 25.09.2021