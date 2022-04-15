Саратовский филиал «Т Плюс» начинает гидравлические испытания теплосетей. С 18 по 22 апреля проверку пройдет тепломагистраль №3 от Саратовской ТЭЦ-2 и сети в районе улицы Орджоникидзе, Тулайкова, Политехническая и Тархова.

Также проверят состояние сетей от котельных на улицах Клочкова и Гвардейская. График согласован с администрацией города.

В трубопроводах будет создано повышенное давление и саратовцам нужно соблюдать меры предосторожности:

— не находиться рядом с надземными сетями и тепловыми камерами;

— не оставлять вблизи них автотранспорт;

— не пытаться пройти или проехать через лужи и льющуюся по дороге воду;

— не проникать за ограждения мест ремонтных работ.