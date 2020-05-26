Саратовский таксист оплатил штрафы с банковской карты клиента. Об этом во вторник, 26 мая, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что 1 февраля текущего года 22-летний перевозчик нашел в своей машине банковскую карту пассажира с бесконтактной оплатой. Он привязал электронный кошелек к своему мобильнику и оплатил 12 штрафов ГИБДД, а также заправил свой автомобиль. Всего он списал с карты девять тысяч рублей.

В настоящее время суд приговорил его к условному сроку лишения свободы на два года с испытательным сроком на такой же период.