В Саратове задержали таксиста, который заправился по забытой в салоне его автомобиля топливной карте. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Саратову.

Так, 31 марта в отдел полиции обратился 31-летний житель Заводского района. По его словам, кто-то воспользовался его потерянной топливной картой. С 14 по 17 января с карты списалось 16,5 тысяч рублей.

Задержанный 49-летний мужчина пояснил, что карту в салоне автомобиля оставил один из его клиентов.

В отношении подозреваемого в краже избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.