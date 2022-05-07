Завтра, 8 мая, на Театральной площади Саратова пройдет парад в честь Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области.

Торжественное прохождение войск и выступление творческих коллективов начнется в 10:00. В составе колонн пройдут 20 подразделений.

В праздничном параде участвуют представители Саратовского института войск Росгвардии, Вольского военного института материального обеспечения, сотрудники МВД, МЧС.

Посмотреть прямую трансляцию парада можно на YouTube-канале ГТРК-Саратов и в ВК губернатора.

В администрации города напомнили, что из-за праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, временно ограничат движение и стоянку машин по следующим улицам:

— ул. Московская на участке от ул. Вольская до ул. Соборная;

— ул. им. Горького А.М. на участке от ул. им. Яблочкова П.Н. до ул. Челюскинцев;

— ул. Киселева на участке от ул. Вольская до ул. им. Горького А.М.;

— ул. Большая Казачья на участке от ул. им. Горького А.М. до ул. Вольская;

-ул. Театральная пл. на участке от ул. им. Радищева А.Н. до ул. им. Горького А.М.;

— ул. им. Радищева А.Н. на участке от ул. Челюскинцев до ул. Театральная пл.;

— ул. Первомайская на участке от ул. Соборная до ул. им. Радищева А.Н.