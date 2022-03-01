Сегодня, 1 марта, Администрация Кировского района дала ответ на опубликованную ранее статью нашего интернет-издания «Новости Саратова» об исчезающих транспортных остановках.

По словам администрации, остановочный павильон на пересечении улиц Топольчанская и Героев Отечества, 4 на данный момент находится в ремонте. По завершению ремонтных работ павильон будет установлен на прежнее место.

Вопросы об установке остановочного павильона по адресу ул. Оржевского, 7 и возврате остановочного павильона, ранее расположенного на ул. Горького (пересечение с улицей Московской) будут рассмотрены по завершении инвентаризации и с учетом технической возможности.

Также отмечается, что работы по очистке остановки на пересечении улиц Топольчанская и Героев Отечества, 4 от мусора и осколков стекла будут проведены до 3 марта.

К сожалению, точных дат возврата остановок так и не было озвучено.