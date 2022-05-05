В Саратове сотрудник Приволжского линейного управления МВД на транспорте подозревается в мошенничестве и покушении на мошенничество.

Как сообщили в региональном СУ СКР, в апреле 2021 года транспортный полицейский убедил знакомого, что может способствовать трудоустройству в правоохранительные органы.

За свои услуги страж порядка запросил 500 тысяч рублей.

Саратовец, у которого полицейский с железной дороги обманом вымогал полмиллиона рублей, с апреля по август 2021 года отдал требуемую сумму.

Предполагаемый вымогатель потратил их на личные нужды.

Уже с 8 марта по 1 мая 2022 года оборотень в погонах пытался похитить у жителя Саратова 150 тысяч рублей под предлогом передачи взятки. Деньги требовались якобы для решения вопроса о получении положительного заключения о допуске потерпевшего к сведениям, составляющим государственную тайну, — уточнили в ведомстве.

Проворовавшегося полицейского задержали сотрудники управления ФСБ совместно с подразделением собственной безопасности управления МВД на транспорте по ПФО.

На время следствия подозреваемый заключен под стражу.

Кроме того, проводится служебная проверка по месту службы вероятного взяточника. Если вина фигуранта подтвердится, ему придётся проститься с карьерой во внутренних органах