Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове третий раз за неделю эвакуируют ТЦ РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Саратове третий раз за неделю эвакуируют ТЦ По Новости Саратова - 18.11.2021 93 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня в Саратове снова эвакуировали посетителей и сотрудников пяти торговых центров якобы из-за угроз о взрыве. Речь идет об «Оранжевом», «Триумф Молле», «Тау Галерее», «Манеже». 17 и 15 ноября происходили такие же ситуации. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Около миллиона саратовцев уже привились от коронавируса Саратовский минздрав прокомментировал сообщения о смерти привитых от коронавируса Панков: На месте Рашкина депутат от ЕР сдал бы мандат ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Около миллиона саратовцев уже привились от коронавируса Новости Саратова - 18.11.2021 0 От коронавируса в Саратовской области привились почти миллион человек. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. По данным на 18 ноября первым компонентом вакцины... Саратовский минздрав прокомментировал сообщения о смерти привитых от коронавируса 18.11.2021 Панков: На месте Рашкина депутат от ЕР сдал бы мандат 18.11.2021 Костин призвал пожилых саратовцев вакцинироваться 18.11.2021 В Саратове будут судить развращавшего детей по переписке мужчину 18.11.2021