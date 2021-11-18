Сегодня в Саратове снова эвакуировали посетителей и сотрудников пяти торговых центров якобы из-за угроз о взрыве.

Речь идет об «Оранжевом», «Триумф Молле», «Тау Галерее», «Манеже».

17 и 15 ноября происходили такие же ситуации.