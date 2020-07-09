В Саратове 9, 10 и 11 июля пройдет рейд «Нетрезвый водитель». Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Водителям напоминают, что за езду в таком виде или отказ пройти медицинское освидетельствование можно получить штраф в размере 30 тысяч рублей или остаться на два года без прав. При рецидиве максимальное наказание — лишение свободы на два года с запретом приближаться к рулю автомобиля на три года.

Граждан призывают соблюдать закон и сообщать о пьяных водителях по телефону 02, 102 с мобильного телефона.