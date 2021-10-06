Сегодня, 6 октября, на заседании в Саратовской городской Думе сформировали постоянные комиссии и выбрали глав.

Так, председателем постоянной комиссии по бюджетно-финансовым вопросам, экономике, использованию муниципальной собственности, местным налогам и сборам стал Александр Белов.

Председателем комиссии по городскому хозяйству, градостроительству, архитектуре, транспорту, связи и торговле назначили Вячеслава Тарасова.

Елена Злобнова стала председателем комиссии по МСУ, вопросам социальной сферы, законности и защиты прав населения. Все выбранные депутаты представляют «Единую Россию».