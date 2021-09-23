В Волжский отдел полиции с заявлением о краже обратился 71-летний председатель гаражно-строительного кооператива по адресу Соколовая гора, 40/2. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

По словам мужчины, неизвестные открыто украли металлический люк с ливневой канализации. Он пытался остановить грабителей, но не смог.

Полицейские задержали троих мужчин 24, 39 и 48 лет. Они признались в содеянном, а похищенный люк был изъят. Грабителям избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.