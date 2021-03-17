Сегодня, 17 марта, в Энгельсе на Степной улице троллейбус влетел в столб. Об этом сообщили в соцсетях.

В ГИБДД региона уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал.

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