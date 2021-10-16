В Саратове в полицию обратилась мама школьника, с заявлением, что у ее сына украли телефон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Она объяснила полицейским, что ее сын вернулся домой из магазина с продуктами, но без гаджета. Полицейские установили обстоятельства произошедшего. Подросток набрал продукты, расплатился, стал складывать все в сумку и попутно оставил телефон на столе ручной клади. Только дома школьник обнаружил, что мобильный пропал, побежал в магазин, однако телефон так и не нашел.

Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. По подозрению в краже в отдел полиции доставили неоднократно судимого 25-летнего саратовца. Молодой человек сознался в содеянном, пояснив, что сдал похищенный телефон в комиссионный магазин. У него изъят залоговой билет скупки.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.