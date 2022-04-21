Сотрудники саратовского музея краеведения выступили с инициативой назвать зону отдыха у речного вокзала площадью имени Петра I.

Как сообщает мэрия Саратова, в комитете по архитектуре состоялось заседание профильной комиссии по наименованию новых улиц.

Коллектив музея краеведения, который находится у данной зоны, считает, что пространство между улицей Московская и набережной Космонавтов должна быть площадью. Напомним, здесь разбит сквер Петра I и начался монтаж памятника императору.

Комиссия единогласно поддержала идею создания в Саратове площади Петра I.