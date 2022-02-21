Скопившийся вдоль путей снег в Саратове спровоцировал поломку двери трамвая маршрута № 9.

Как сообщили очевидцы происшествия в соцсетях, водитель трамвая пытался самостоятельно вернуть сорванную дверь на место. Однако сделать это ему не удалось. Тогда дверь была положена поперёк входа в электротранспорт, и вагон продолжил движение.

Происшесивие вызвало затор на путях.К счастью, никто не пострадал.

В комментариях к сообщению администрация Саратова назвала причиной инцидента неблагоприятные погодные условия:

«Температурные качели» привели к образованию наледи, в результате чего вагон трамвая № 9 повредил об лед дверь. Поскольку сразу же высадить пассажиров не представлялось возможным, трамвай проследовал до ближайшей остановки. После этого пассажиры покинули вагон, а трамвай отправился в депо для устранения неисправности«.