В Саратове сотрудники полиции пресекли попытку сбыта наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Подозреваемый делал тайниковые закладки на территории Саратовской области. Полицейские задержали 19-летнего юношу по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств. Он получал оптовые партии наркотических средств, фасовал их и делал закладки.

При задержании у злоумышленника обнаружено и изъято около 400 граммов наркотиков. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.