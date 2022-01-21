Администрация Кировского района прокомментировала публикацию «Новостей Саратова», в которой сообщалось об опасной ситуации возле магазина в центре города.

Напомним, саратовцы пожаловались на огромные сосульки над входом в кафе на улице Вольская, которые грозят упасть на головы людей в любой момент.

-С собственниками нежилых помещений сотрудниками администрации Кировского района будет проведена разъяснительная беседа по вопросу соблюдения правил своевременной очистки данного участка от наледи. В случае невыполнения обязательств на организации будет наложено административное взыскание. Кровля жилого многоквартирного дома 97 по ул. Вольская находится в удовлетворительном состоянии, очистка производилась. Наледь указанная в материале находится над входом в кафе дома 106 по ул. Московская. Работы по сколу наледи по стороне ул. Московская проведены сегодня, — ответили в администрации.