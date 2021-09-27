В Саратове женщина обратилась в полицию с заявлением о краже автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Саратовчанка сообщила, что оставила без присмотра свой автомобиль «ВАЗ – 2104» около дома, расположенного на улице Шехурдина. Она уточнила, что по неосмотрительности оставила в машине документы на транспортное средство.

Угнанное авто было обнаружено на территории пункта приема металла. В отдел полиции доставлены двое мужчин 20 и 21 года. Один из них уже ранее был судим.

Расследование уголовного дела продолжается.