Домой Горячая линия ЖКХ В Саратове улица Тархова осталась без воды до полуночи Горячая линия ЖКХРубрикиНовости Саратова В Саратове улица Тархова осталась без воды до полуночи По Новости Саратова - 02.02.2022 87 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 2 февраля, из-за ремонта на городском водопроводе часть Саратова останется без воды. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС». Ограничено холодное водоснабжение абонентов улицы Тархова,32 (стр.,1,2), 34. Вернуть воду обещают к полуночи. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Загоревшийся трамвай в Мирном переулке Саратова потушили снегом Алексей Колосков: В День сурка — в Музей сурка в Хвалынске Водитель загоревшегося автомобиля в Саратове пытался потушить его, заехав в сугроб ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Загоревшийся трамвай в Мирном переулке Саратова потушили снегом Новости Саратова - 02.02.2022 0 Трамвай загорелся днем 2 февраля в Мирном переулке Саратова. О ЧП первым сообщил в соцсетях саратовский фотограф Алексей Досков. - Только что в Мирном переулке от... Алексей Колосков: В День сурка — в Музей сурка в Хвалынске 02.02.2022 Водитель загоревшегося автомобиля в Саратове пытался потушить его, заехав в сугроб 02.02.2022 Новый штамм коронавирусной инфекции в Саратовской области выявили у 5 детей 02.02.2022 Маргарита Симоньян: RT вещать в Германии не прекратит 02.02.2022