Сегодня, 2 февраля, из-за ремонта на городском водопроводе часть Саратова останется без воды. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Ограничено холодное водоснабжение абонентов улицы Тархова,32 (стр.,1,2), 34.

Вернуть воду обещают к полуночи.

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