Сегодня утром, 4 октября, бригадой «скорой» была установлена смерть новорожденного мальчика.
Ребенку был месяц, сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.
Это произошло в квартире дома по улице Челюскинцев Саратова. По факту смерти ребенка организована доследственная проверка.
Признаков насильственной смерти на теле младенца при внешнем осмотре не обнаружено.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе точную причину смерти ребенка. Также осуществляется сбор информации о семье.