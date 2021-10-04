Сегодня утром, 4 октября, бригадой «скорой» была установлена смерть новорожденного мальчика.

Ребенку был месяц, сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

Это произошло в квартире дома по улице Челюскинцев Саратова. По факту смерти ребенка организована доследственная проверка.

Признаков насильственной смерти на теле младенца при внешнем осмотре не обнаружено.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе точную причину смерти ребенка. Также осуществляется сбор информации о семье.