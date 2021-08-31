В понедельник, 30 августа, после тяжелой продолжительной болезни на 62-м году жизни скончалась главный врач ГУЗ «Александрово-Гайская районная больница им. В.П. Дурнова», заслуженный врач РФ Елена Костина. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Саратовской области.

Елена около 40 лет проработала в Алгайской райбольнице, пройдя путь от терапевта до руководителя медучреждения. Ее вклад в развитие районного и регионального здравоохранения неоценим.

Елена была добрым и щедрым человеком. Коллеги рассказывают о ней, как об отзывчивой женщине и настоящем, отданном своему делу, враче.

Министерство здравоохранения области выражает искренние соболезнования родным и близким Елены Костиной с невосполнимой утратой.