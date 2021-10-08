Сегодня днем, 8 октября, на территории Саратовской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Воздух прогреется от +9 до +14 градусов.

В Саратове днем также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, около 1 м/с. Температура воздуха будет держаться от +11 до +13 градусов.

Следующей ночью синоптики передают в регионе переменную облачность, местами туман. Ветер ожидается северо-западный, 4-9 м/с. Столбик термометра опустится от -2 до -7 градусов, на возвышенных местах до +3.