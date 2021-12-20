В Саратове на 19 опасных участках улиц разместили светофоры.

Их установили в рамках реализации нацпроекта.

Речь идет о следующих улицах: Танкистов, 58-62, Антонова 3-5, Крымская, 9, проспект Строителей, 30-34, 46-48, 50 лет Октября — 128 и 128А, Алексеевская и Генерала Захарова, проспект Героев Отечества и Еремина, Университетская и Посадского, Мичурина и Некрасова, та же улица и пересечение с Провиантской, Челюскинцев и Октябрьская, проспект Строителей и Ломоносова, та же улица и Загороднева, Антонова и Бардина, Московское шоссе и Песчано-Уметская, Парковая и Химическая, Политехническая и Сызранская, Антонова, Топольчанская и Семенова.