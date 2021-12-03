Временные дорожные знаки в Саратове будут действовать в зимний период для проведения работ по очистке проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 10 декабря по 1 апреля будут введены временные ограничения остановки и стоянки транспортных средств на 67 участках улично-дорожной сети. Такие знаки устанавливаются ежегодно в наиболее проблемных магистральных и внутриквартальных проездах, где личные автомобили систематически мешают проезду автотранспорта и уборочной техники.

В мэрии уточнили, что ограничения не коснутся общественного маршрутного транспорта, а также транспортных средств, обеспечивающих проведение мероприятий,

автомобилей оперативных и аварийно-технических служб, следующих на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.