С 26 июля по 31 августа в Саратове установят светофоры на 17 улицах и перекрестках. Об этом сообщили в мэрии.
Речь идет о следующих адресах:
— Танкистов, 58-62;
— Алексеевская и Генерала Захарова;
— проспект Героев Отечества и Еремина;
— Университетская и Посадского;
— Мичурина и Некрасова;
— Мичурина и Провиантская;
— Челюскинцев и Октябрьская;
— проспект Строителей, 46-48;
— проспект Строителей, 30-34;
— проспект 50 лет Октября, 128-128а;
— проспект Строителей и Ломоносова;
— Ломоносова и Загороднева;
— Антонова, 3-5;
— Антонова и Бардина;
— Московское шоссе и Песчано-Уметская;
— Парковая и Химическая;
— Крымская, 9.
Как сообщает ГИБДД эти участки дорог попали в список мест с наибольшей концентрацией аварий в 2020 году. Часть светофоров планируется установить с табло вызова пешеходов, когда требуется нажать кнопку для переключения на зеленый свет.
Завтра рабочие приступят к установке светофоров на пяти из перекрестков: проспекте Героев Отечества и Еремина, Университетской и Посадского, Мичурина и Некрасова, Челюскинцев и Октябрьской, Мичурина и Провиантской.