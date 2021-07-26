С 26 июля по 31 августа в Саратове установят светофоры на 17 улицах и перекрестках. Об этом сообщили в мэрии.

Речь идет о следующих адресах:

— Танкистов, 58-62;

— Алексеевская и Генерала Захарова;

— проспект Героев Отечества и Еремина;

— Университетская и Посадского;

— Мичурина и Некрасова;

— Мичурина и Провиантская;

— Челюскинцев и Октябрьская;

— проспект Строителей, 46-48;

— проспект Строителей, 30-34;

— проспект 50 лет Октября, 128-128а;

— проспект Строителей и Ломоносова;

— Ломоносова и Загороднева;

— Антонова, 3-5;

— Антонова и Бардина;

— Московское шоссе и Песчано-Уметская;

— Парковая и Химическая;

— Крымская, 9.

Как сообщает ГИБДД эти участки дорог попали в список мест с наибольшей концентрацией аварий в 2020 году. Часть светофоров планируется установить с табло вызова пешеходов, когда требуется нажать кнопку для переключения на зеленый свет.

Завтра рабочие приступят к установке светофоров на пяти из перекрестков: проспекте Героев Отечества и Еремина, Университетской и Посадского, Мичурина и Некрасова, Челюскинцев и Октябрьской, Мичурина и Провиантской.