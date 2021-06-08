В этом году в Саратове установят еще 17 светофоров. Об этом сообщили в мэрии.
Их установят на следующих улицах, где происходит наибольшее число аварий:
— Танкистов, 58-62;
— Алексеевская и Генерала Захарова;
— проспект Героев Отечества и улица Еремина;
— Университетская и Посадского;
— Мичурина и Некрасова;
— Мичурина и Провиантская;
— Челюскинцев и Октябрьская;
— проспект Строителей, 46-48;
— проспект Строителей, 30-34;
— проспект 50 лет Октября, 128-128а;
— проспект Строителей и улица Ломоносова;
— Ломоносова и Загороднева;
— Антонова, 3-5;
— Антонова и Бардина;
— Московское шоссе и Песчано-Уметская;
— Парковая и Химическая;
— Крымская, 9.