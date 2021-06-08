В этом году в Саратове установят еще 17 светофоров. Об этом сообщили в мэрии.

Их установят на следующих улицах, где происходит наибольшее число аварий:

— Танкистов, 58-62;

— Алексеевская и Генерала Захарова;

— проспект Героев Отечества и улица Еремина;

— Университетская и Посадского;

— Мичурина и Некрасова;

— Мичурина и Провиантская;

— Челюскинцев и Октябрьская;

— проспект Строителей, 46-48;

— проспект Строителей, 30-34;

— проспект 50 лет Октября, 128-128а;

— проспект Строителей и улица Ломоносова;

— Ломоносова и Загороднева;

— Антонова, 3-5;

— Антонова и Бардина;

— Московское шоссе и Песчано-Уметская;

— Парковая и Химическая;

— Крымская, 9.