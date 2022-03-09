В Саратове заключен контракт на установку знаков на консолях на 111 участках

дорог. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Комитетом дорожного хозяйства заключен контракт на выполнение работ по установке

дорожных знаков на опорах. Так, опоры, на которых будут установлены знаки «Пешеходный переход», появятся на 111 участках городских улиц.

На ул. Соколовая будут установлены 54 консоли, на ул. Вольская установят 35 опор, на ул. Кутякова появятся 34 консоли, на ул. Чапаева установят 72 опоры, на ул. Мичурина установят 8 консолей, а на ул. Рабочая установят 22 опоры.