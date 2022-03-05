В Саратове утверждены зоны охраны еще нескольких объектов культурного наследия местного значения. Об этом сегодня, 5 марта, написал председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Решения приняты по «Ансамблю жилых домов работников Приволжской железной дороги» (Мирный переулок, 17 и площадь им. Кирова,8) и «Дому общества внешкольного образования «Маяк», расположенному по адресу улица Киселева, 67.

— Определены границы и режим использования земель, в рамках которых ограничивается хозяйственная деятельность и строительство, способные нанести ущерб сохранности зданий, — добавил Бусаргин.