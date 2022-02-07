Администрация Саратова прокомментировала публикацию «Новостей Саратова» о жалобах горожан на забитые маршрутки. Об этом сообщает пресс-служба.

Напомним, саратовцы пожаловались на забитые маршрутки 110 маршрута в Заводской район. По словам горожан, это верный способ заразиться коронавирусом.

-По маршруту № 110 перевозчиком количество автобусов будет увеличено. Ежедневно Транспортным управлением проводятся проверки исполнения перевозчиками предписаний главного санитарного врача Саратова о проведении дезинфекции салонов автобусов после каждого рейса. Информация о нарушениях требований по дезинфекции направляется для мер перевозчикам и организатору перевозок, -ответили в мэрии.