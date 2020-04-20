В Саратове стали ремонтировать больше тротуаров, сообщает мэрия.

Около двух недель назад начались масштабные работы по благоустройству пешеходных зон в областном центре. Благодаря спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в городской бюджет для этого поступило 500 миллионов рублей. Это только первый этап большой проекта, рассчитанного на три года.

В настоящее время в Саратове порядка 240 рабочих ремонтируют тротуары. А также 82 единицы техники. Работы ведутся на 46 участках во всех районах. Помимо укладки полотна на щебеночное основание еще устанавливают бордюры. На новых территориях рабочие снимают покрытие и увозят мусор.