Спрос на ремонтные работы в Саратове вырос на 26 процентов. Такое заключение предоставила пресс-служба Авито-Услуги.

Рост отмечается в период с марта 2020 года по март 2021. Предложение в этой сфере возросло на 4 процента. Наибольшим спросом в этот период пользовался ремонт ванных комнат, спрос на него возрос на 115 процентов.

На 53 процента вырос спрос на ремонт бань и саун, на третьем месте оказалась услуга сборки и ремонта мебели, она выросла на 47 процентов.

Такой рост эксперты объясняют введением коронавирусных ограничений. Оказавшись в самоизоляции, люди начали активно заниматься обустройством своих домов и дач.