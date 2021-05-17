В Саратове в 2021 году в рамках нацпроектов и госпрограмм введут 18 объектов по демографии, здравоохранению, образованию, охране окружающей среды, ЖКХ, дорожному строительству. Среди знаковых — пять детских садов, две школы и две новые дороги в Ленинском районе Саратова, поликлиника в Юбилейном и детская поликлиника в Солнечном-2, инфекционный центр и два дома для его сотрудников, набережная космонавтов и пляж.

— О подходах я уже сказал. Неукоснительное соблюдение контроля качества, причем на всех стадиях строительства. Рассчитываю на вашу требовательность, ответственность и управленческий опыт. Нельзя наступать на старые грабли, учитывая, что арсенал инструментов давно поменялся. Работать нужно быстро, качественно, с соблюдением оптимальных сроков всех подготовительных процедур и практических этапов. Это требование президента, — уточнил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.