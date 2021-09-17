Уровень заболеваемости животных бешенством в регионе снизился почти в семь раз. Об этом сообщает пресс-служба управления ветеринарии правительства Саратовской области.

С начала года ветеринары укололи вакциной 331,5 тысячу домашних и сельскохозяйственных животных. Среди общего количества — 43,8 тысяч собак и 36,7 тысяч кошек.

Всего в текущем году было выявлено 62 случая вспышек бешенства. На данный момент карантин сохраняется в пяти точках. Чиновники отмечают, что заболеваемость стабильно снижается.