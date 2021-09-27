С 27 сентября в небе над Саратовской областью начинается осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал. Об этом предупреждает Филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

Такое явление возникает, когда Солнце встает ровно позади спутников связи. Сигналы светила часто «засвечивают» сигнал спутника.

По прогнозам, в регионе помехи и кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться вплоть до 23 октября. Воздействие помехи может быть от нескольких секунд до 12 минут в сутки.

Солнечная интерференция происходит дважды в год: весной и осенью, это связано с вращением Земли вокруг Солнца и наклоном земной оси.