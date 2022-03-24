В четверг 24 марта в областном центре переменная облачность. 

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, температура воздуха утром -3 градуса, днем  0, вечером снова подморозит до -4.

Ветер южного направления с порывами до 5 м/с. 

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