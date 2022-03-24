Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове в четверг переменная облачность с южным ветром РубрикиНовости Саратова В Саратове в четверг переменная облачность с южным ветром По Новости Саратова - 24.03.2022 101 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В четверг 24 марта в областном центре переменная облачность. Как сообщили в региональном Гидрометцентре, температура воздуха утром -3 градуса, днем 0, вечером снова подморозит до -4. Ветер южного направления с порывами до 5 м/с. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В ДТП двух «легковушек» в Ленинском районе Саратова пострадали оба водителя В Саратовской области выросла добыча нефти и природного газа В Саратовской области выявлено 579 новых случаев заболевания короной ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Регоператор: задолженность управляющих организаций Саратовской области за услугу по обращению с... Новости Саратова - 24.03.2022 0 В первом квартале текущего года задолженность управляющих организаций Саратовской области за услугу по обращению с ТКО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась... В ДТП двух «легковушек» в Ленинском районе Саратова пострадали оба водителя 24.03.2022 В Саратовской области выросла добыча нефти и природного газа 24.03.2022 В Саратовской области выявлено 579 новых случаев заболевания короной 24.03.2022 Александр Соловьев возглавит Управление Росреестра по Саратовской области 24.03.2022