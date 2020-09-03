Названа примерная программа празднования Дня города в Саратове в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 7 по 12 сентября состоятся онлайн-экскурсия «Золотые огни Саратова» и челленджи «Истории вашего двора», «Истории из детства», «Любимые места города», а позднее, 12 и 13 сентября пройдет челлендж «Лица праздника».

В субботу, 12 сентября, состоятся такие мероприятия в онлайн-формате, как тренировки «Зеленый фитнес», велопробег «Велогород-430», акция «Поздравь друга» совместно с «Почтой России», поздравления от саратовских спортсменов, ярмарка «Квартал 64» на улице Волжской и проспекте Кирова, пешеходные экскурсии по университетскому городку, проспекту Кирова и исторической части Саратова от музейной площади до сквера Первой учительницы, яхтенный парад «Волжский бриз», концерт «С днем рождения, Саратов!», трансляция дискотеки на радио «Рекорд» и праздничный фейерверк на Соколовой горе.

В воскресенье, 13 сентября, пройдет еще одна тренировка «Зеленый фитнес» и городские соревнования по ориентированию «Саратовские тропы». Помимо этого в музеях города будут проводить выставки, экскурсии и творческие мастерские.