В Саратове в феврале на маршрут № 53 выйдут еще 5 больших автобусов

В Саратове состоялась проверка работы городского электротранспорта.

Выездное совещание провели и.о. заместителя главы администрации по транспорту и главный инженер «СГЭТ», сообщает мэрия.

Особое внимание уделили движению троллейбусов маршрута № 10, где возможны временные отклонения от графика. Это связано с плановой заменой аккумуляторов автономного хода, которая усложнилась после прекращения деятельности завода-изготовителя батарей. Вопрос уже проработан с производителем троллейбусов, и автономный ход будет восстановлен. До завершения работ часть троллейбусов следует по полному маршруту, остальные — только в пределах контактной сети.

Также с 2 февраля на маршрут № 53 «Солнечный-2 — ТЦ «Мой/Новый» дополнительно выйдут пять автобусов большого класса. Это позволит уменьшить интервалы движения в часы пик.

Напомним, ранее мэр Михаил Исаев лично инспектировал восстановление трамвайного парка в Заводском депо, уделив особое внимание ремонту новых трамваев «Богатырь», пострадавших в ДТП.

Ольга Сергеева