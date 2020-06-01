В Год памяти и славы в поселке Соколовый Саратовского района активно благоустраивается сквер, на территории которого расположен памятник «Россиянам, павшим в войнах ХХ-ХХI века». Работы проводятся по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта Президента РФ Владимира Путина «Жильё и городская среда». В сквере заменили асфальтовое покрытие, тротуары, установили лавочки и освещение.

По нацпроекту в поселке Соколовый преображается и спортивная площадка. Работы уже выполнены на 80 процентов: проложены дорожки, установлены тротуары и металлические ограждения. Планируется уложить эпоксидно-каучуковое покрытие и разместить на ней спортивные тренажёры.

Также работы по благоустройству проходят в парке поселка и дворах (по адресу: Дом офицерского состава 15,16. Напомним, общественные и дворовые территории выбрали сами местные жители в ходе голосований и обсуждений.