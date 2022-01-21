В Саратовской области в этом году начнет работу завод по выпуску мягкой кровельной битумной черепицы и фасадной плитки.

Сегодня, 21 января, строительную площадку предприятия посетил председатель областного правительства Роман Бусаргин.

Проект, инвестиции по которому составляют более 1 млрд рублей, реализует корпорация «ТехноНиколь» (ТН-Шинглас Саратов). Компания владеет 57 производственными площадками с высокотехнологичным оборудованием в 7 странах мира, а ее продукция поставляется в 116 государств.

Предприятие имеет большой опыт производства битумной черепицы. Особенностью проекта является внедрение современной технологии выпуска гибкой черепицы и фасадной плитки, не имеющей аналогов на территории России и стран бывшего СНГ.

В поселке Дубки завод будет введен в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года. Таким образом, к этому времени планируется создать около 100 дополнительных рабочих мест. На сегодняшний день уже идет набор персонала.

Мощность производства в начале реализации проекта составит около 3 тыс. кв.м. в год, при выходе на полную мощность – до 8 тыс. кв.м. в год. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал Бусаргин.