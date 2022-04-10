Накануне, 9 апреля, в Саратове активисты провели патриотический автопробег. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оперштаба.

Массовый автопробег прошел с целью поддержки президента Владимира Путина, Правительства Российской Федерации и спецоперации Вооруженных Сил на Украине по защите мирного населения Луганской и Донецкой народных республик.

По Саратову проехали порядка 40 автомобилей с символикой Z и V, а также Знаменем Победы, флагами России и Чеченской Республики и патриотических движений.

По словам организатора автопробега, представителя главы Чеченской Республики в Саратовской области Асламбека Байтарбиева, на мероприятие пригласили всех желающих.

— Сейчас для наших воинов очень важна моральная поддержка. Даже важнее, чем гуманитарная помощь. Важно помнить, что у нацизма и терроризма нет национальности и религии. Бойцы и жители Донбасса чувствуют нашу поддержку, — отметил представитель «Боевого братства» Федор Абрамов.