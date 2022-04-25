Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове в понедельник до +15 и южный ветер РубрикиНовости Саратова В Саратове в понедельник до +15 и южный ветер По Новости Саратова - 25.04.2022 51 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В понедельник 25 апреля в Саратове ожидается переменная облачность. Как сообщили в региональном Гидрометцентре, днем столбик термометра покажет +15 градусов. Осадки в течение дня не прогнозируются. Ветер южного направления с порывами до 8 м/с. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Заведующая детским садом в Ершове получила за «мертвых душ» 2,7 млн рублей Жительница Вольска решила продать купюру в $1 с красивым номером за миллион рублей Рейтинг Валерия Радаева рухнул после открытия памятника Петру Первому в Саратове ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратове в понедельник до +15 и южный ветер Новости Саратова - 25.04.2022 0 В понедельник 25 апреля в Саратове ожидается переменная облачность. Как сообщили в региональном Гидрометцентре, днем столбик термометра покажет +15 градусов. Осадки в течение дня не прогнозируются. Ветер... Заведующая детским садом в Ершове получила за «мертвых душ» 2,7 млн... 25.04.2022 Жительница Вольска решила продать купюру в $1 с красивым номером за... 25.04.2022 Рейтинг Валерия Радаева рухнул после открытия памятника Петру Первому в Саратове 25.04.2022 Жительница Саратова «для отмены операции» перевела лжебанкирам 90 тысяч рублей 25.04.2022