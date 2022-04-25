В понедельник 25 апреля в Саратове ожидается переменная облачность. 

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, днем столбик термометра покажет +15 градусов.

Осадки в течение дня не прогнозируются.

Ветер южного направления с порывами до 8 м/с. 

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