Вчера, 31 мая, управление по труду и социальному развитию организовало мероприятия, посвященные Дню защиты детей.

Праздничное мероприятие прошло в Саратовском академическом Театре юного зрителя им. Ю.П. Киселева. На спектакль пришли 82 ребенка: из многодетных, малообеспеченных семей, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья.

Совместно с отделом по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях районов и администрации города в Театре магии и фокусов «Самокат» было организовано иллюзионное представление для 43 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В завершении мероприятий всем детям вручили мягкие игрушки.