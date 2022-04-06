В здании бывшего монтажного техникума завершается демонтаж. Параллельно подрядная организация готовится к работам по усилению фундамента, возведению перекрытий, приведению в порядок кровли.

Об этом сообщает мэр Саратова Михаил Исаев. Он уточнил, что по словам прораба работа в круглосуточном режиме, вывоз строительного мусора осуществляют оперативно.

-Напомню, что ремонт и реконструкция здания бывшего монтажного техникума стали возможными благодаря поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина, к которому с просьбой приспособить объект под корпус школы 77 обратились местные жители, — добавил мэр.