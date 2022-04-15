В рамках кампании по профилактике бешенства специалистами областной ветеринарной службы проводится раскладка оральной вакцины против бешенства среди диких плотоядных животных в Саратовской области. Об этом сообщает управление ветеринарии.

Плановая иммунизация направлена на предотвращение возникновения опасного заболевания у животных в дикой природе. В нашем регионе главную опасность в части распространения вируса представляют лисы.

Всего в лесных массивах, около нор и в местах постоянного обитания диких животных будет разложено 500 тыс. доз вакцины. Активное вещество препарата находится в небольшом брикете, которое запахом и вкусом привлекает хищных животных. Вакцина безопасна и безвредна для всех видов животных.

Оральная вакцинация диких плотоядных животных является самым эффективным методом для выработки антител против бешенства. Иммунитет сохраняется в течение 12 месяцев.